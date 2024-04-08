В ОЭЗ «Дубна» разработали новое медицинское изделие для сложных ран

Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эверс» разработала заживляющую повязку для сложных ран.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций.

Изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях для лечения ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений.

«Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», — сказала зампред областного правительства Екатерина Зиновьева.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о заготовке более 20 т донорской крови и её компонентов в 2024 году.