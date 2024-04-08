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В ОЭЗ «Дубна» разработали новое медицинское изделие для сложных ран

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эверс» разработала заживляющую повязку для сложных ран.
В ОЭЗ «Дубна» разработали новое медицинское изделие для сложных ран
  • © Мининвест

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций.

Изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях для лечения ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений.

«Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», — сказала зампред областного правительства Екатерина Зиновьева.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области сообщили о заготовке более 20 т донорской крови и её компонентов в 2024 году.

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