Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу
- РИА Новости
«Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал он в Telegram.
Эвакуация проводится с улицы Севастопольской.
Ранее сообщалось, что более 2 тыс. приусадебных участков и свыше 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге.
Как отмечалось, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остаётся рекордным.
В связи с ситуацией единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.