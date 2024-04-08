Эвакуация жителей Новотроицка началась из-за перелива воды через дамбу

Оренбургский губернатор Денис Паслер сообщил о начале эвакуации жителей Новотроицка из-за перелива воды через дамбу.

«Дамба, по словам новотройчан, была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье», — написал он в Telegram.

Эвакуация проводится с улицы Севастопольской.

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. приусадебных участков и свыше 1,5 тыс. домовладений подтоплено в Оренбурге.

Как отмечалось, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области остаётся рекордным.

В связи с ситуацией единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.