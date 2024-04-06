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Паслер: паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений

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Приток талых вод в Ириклу немного снизился, но все ещё остаётся рекордным, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Паслер: паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Паслера, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но всё ещё рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объём сброса — 2170 кубов в секунду.

«Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области», — отметил он.

Ранее единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.

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