Паслер: паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Паслера, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но всё ещё рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объём сброса — 2170 кубов в секунду.
«Очевидно, что паводок 2024 — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области», — отметил он.
Ранее единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.