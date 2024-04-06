Единый кол-центр по ЧС начал круглосуточную работу в Оренбургской области.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

«В Оренбургской области начал работу единый кол-центр по ЧС... Кол-центр работает круглосуточно», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что жители региона могут оперативно получить информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, позвонив по короткому номеру 122.

Как ранее сообщили в МЧС России, в возможную зону затопления попадают посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская из-за очередного прорыва дамбы в Орске.