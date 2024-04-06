МЧС: под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель и Лесоторговый
- РИА Новости
Об этом заявили в МЧС России.
«В возможную зону подтопления попадают участки в районе посёлка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского», — сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, наращивание сил и средств МЧС России в данные районы произведено заблаговременно. Эвакуация продолжается.
Ранее в МЧС России сообщили, что в затопленном Орске подготовлено 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек.