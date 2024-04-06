RT в Telegram
Подпишись

МЧС: под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель и Лесоторговый

Короткая ссылка
В возможную зону затопления попадают посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская в результате очередного прорыва дамбы в Орске.
МЧС: под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель и Лесоторговый
  • РИА Новости

Об этом заявили в МЧС России.

«В возможную зону подтопления попадают участки в районе посёлка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, наращивание сил и средств МЧС России в данные районы произведено заблаговременно. Эвакуация продолжается.

Ранее в МЧС России сообщили, что в затопленном Орске подготовлено 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить