МЧС: под угрозой затопления находятся посёлки Строителей, Никель и Лесоторговый

В возможную зону затопления попадают посёлки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская в результате очередного прорыва дамбы в Орске.

Об этом заявили в МЧС России.

«В возможную зону подтопления попадают участки в районе посёлка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, наращивание сил и средств МЧС России в данные районы произведено заблаговременно. Эвакуация продолжается.

Ранее в МЧС России сообщили, что в затопленном Орске подготовлено 33 пункта временного размещения на 23 тыс. человек.