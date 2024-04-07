Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличили в разы

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз.

Об этом сообщили в Минпромторге России.

В ведомстве отметили, что федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объёмов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы.

«В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву проследить за соблюдением правопорядка в зонах паводков.

В Оренбургской области паводковая вода подошла к насыпи железнодорожных путей перегона Никель — Новый город.