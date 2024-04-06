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В Орске заявили об отсутствии перебоев с продуктами и питьевой водой

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В мэрии подтопленного Орска заявили, что перебоев с продуктами питания и питьевой водой в городе нет.
В Орске заявили об отсутствии перебоев с продуктами и питьевой водой
  • © МЧС России

Об этом представитель администрации города заявил РИА Новости.

«Питьевую воду в пострадавшие районы подвозят депутаты и волонтёры. Перебоев (с продуктами. — RT) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос», — отметили в мэрии.

Вместе с этим агентство указывает, что одна из жительниц города рассказала, что в магазинах постепенно заканчивается бутилированная вода.

Ранее жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков.

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