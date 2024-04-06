RT в Telegram
Подпишись

Жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков

Короткая ссылка
Некоторые жители оренбургского села Ивановка до последнего не оставляли свои дома и эвакуировались уже на лодках, рассказала RT местная жительница Татьяна.

По её словам, вечером 3 апреля всё было нормально, а ночью пошла вода. Некоторые люди собрали ценные вещи, документы и уехали, когда она ещё не подступила. Оставшиеся организовали дежурство от мародёров, отметила собеседница.

«По нашей стороне нечётной все молодые семьи, только недавно въехали, ремонт сделали. Бытовая техника, гарнитур, двери — всё новое. Теперь всё это коту под хвост», — отметила Татьяна.

Местные жители помогают друг другу. Татьяна пока остановилась у знакомых. Она переживает, что ипотеку за затопленное жильё всё равно придётся платить.

Глава Орска Василий Козупица ранее сообщил, что уровень реки Урал за несколько часов в некоторых районах превысил 4 м.

Он также сообщил, что вода будет уходить из города в течение 1,5—2 недель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить