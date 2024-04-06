Жители Оренбургской области рассказали RT об эвакуации из-за паводков

Некоторые жители оренбургского села Ивановка до последнего не оставляли свои дома и эвакуировались уже на лодках, рассказала RT местная жительница Татьяна.

По её словам, вечером 3 апреля всё было нормально, а ночью пошла вода. Некоторые люди собрали ценные вещи, документы и уехали, когда она ещё не подступила. Оставшиеся организовали дежурство от мародёров, отметила собеседница.

«По нашей стороне нечётной все молодые семьи, только недавно въехали, ремонт сделали. Бытовая техника, гарнитур, двери — всё новое. Теперь всё это коту под хвост», — отметила Татьяна.

Местные жители помогают друг другу. Татьяна пока остановилась у знакомых. Она переживает, что ипотеку за затопленное жильё всё равно придётся платить.

Глава Орска Василий Козупица ранее сообщил, что уровень реки Урал за несколько часов в некоторых районах превысил 4 м.

Он также сообщил, что вода будет уходить из города в течение 1,5—2 недель.