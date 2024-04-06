ТАСС сообщил о полном разрушении дамбы в Орске
- РИА Новости
Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.
«В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — сказал собеседник.
Вместе с этим областные власти заявили РИА Новости, что информация о разрушении дамбы не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что тела трёх человек нашли в Старом городе Орска.
До этого администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.