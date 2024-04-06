RT в Telegram
Подпишись

ТАСС сообщил о полном разрушении дамбы в Орске

Короткая ссылка
Дамба в Орске не сдержала поток воды и полностью разрушилась.
ТАСС сообщил о полном разрушении дамбы в Орске
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

«В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», — сказал собеседник.

Вместе с этим областные власти заявили РИА Новости, что информация о разрушении дамбы не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что тела трёх человек нашли в Старом городе Орска.

До этого администрация Орска призвала срочно эвакуироваться в пункты временного размещения жителей посёлков Лесоторговый, Никель, Строителей и с улицы Борисоглебского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить