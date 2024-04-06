«РИА Новости»: часть системы пожаротушения не сработала при пожаре в «Крокусе»
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
При этом, как отметили в агентстве, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.
Ранее сообщалось, что отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара.
Позже в Crocus Group заявили, что материалы в «Крокусе» соответствовали стандартам качества.
4 апреля стало известно, что защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.