«РИА Новости»: часть системы пожаротушения не сработала при пожаре в «Крокусе»

Часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» не сработала после возникновения пожара.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

При этом, как отметили в агентстве, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.

Ранее сообщалось, что отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара.

Позже в Crocus Group заявили, что материалы в «Крокусе» соответствовали стандартам качества.

4 апреля стало известно, что защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.