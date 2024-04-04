Пострадавшие при теракте подали ещё одно заявление против владельцев «Крокуса»

Защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.

«Ещё одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нём изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус Сити Холла» в преступлении», — заявил RT президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнёры» адвокат Игорь Трунов.

Он уточнил, что в этот раз заявление подали от имени 19 родственников погибших и пострадавших в результате ЧП.

Ранее в Crocus Group отметили, что компания активно сотрудничает со следствием по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Также сообщалось, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла». Документ подан от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съёмочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник».