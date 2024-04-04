RT в Telegram
Подпишись

Пострадавшие при теракте подали ещё одно заявление против владельцев «Крокуса»

Короткая ссылка
Защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.
Пострадавшие при теракте подали ещё одно заявление против владельцев «Крокуса»
  • РИА Новости

«Ещё одно заявление подано в СК моим помощником сегодня, в нём изложены дополнительные аргументы виновности владельцев «Крокус Сити Холла» в преступлении», — заявил RT президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнёры» адвокат Игорь Трунов.

Он уточнил, что в этот раз заявление подали от имени 19 родственников погибших и пострадавших в результате ЧП.

Ранее в Crocus Group отметили, что компания активно сотрудничает со следствием по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Также сообщалось, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла». Документ подан от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съёмочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить