В Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте

Crocus Group активно сотрудничает со следствием по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

«Crocus Group оказывает содействие Следственному комитету России по всем вопросам, связанным с расследованием теракта и поджогов в «Крокус Сити Холле». Компания активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию и документацию», — заявили в компании.

Ранее появилась информация, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла». Документ подан от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съёмочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник».