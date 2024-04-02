RT в Telegram
Подпишись

В Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте

Короткая ссылка
Crocus Group активно сотрудничает со следствием по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».
В Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

«Crocus Group оказывает содействие Следственному комитету России по всем вопросам, связанным с расследованием теракта и поджогов в «Крокус Сити Холле». Компания активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию и документацию», — заявили в компании.

Ранее появилась информация, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла». Документ подан от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съёмочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить