В СК подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев «Крокуса»

В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла», заявил президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнёры» адвокат Игорь Трунов.

В комментарии РИА Новости он уточнил, что документ подан от имени 11 потерпевших. Среди них — глава съёмочной группы Иван Поморин, команда которого должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник».

«Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что... Изначально я защищал интересы съёмочной группы Ивана Поморина, впоследствии к ним присоединилась инициативная группа родственников погибших и пострадавших», — добавил Трунов.

Ранее Федеральная служба безопасности России показала видео задержания боевиков в Дагестане, которые снабжали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», а также сами планировали атаки в республике.