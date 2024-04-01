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ФСБ показала видео задержания в Дагестане причастных к теракту в «Крокусе»

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Федеральная служба безопасности России показала видео задержания боевиков в Дагестане, которые снабжали террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», а также сами планировали атаки в республике.

На видео силовик задаёт задержанному вопрос, где находится взрывное устройство.

«В моей квартире», — отвечает один из подозреваемых.

На видео также показаны обыски в домах задержанных, в том числе найденное оружие и комплектующие для взрывного устройства.

Боевиков, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе». В террористическую ячейку входили четверо иностранных граждан. Они снабжали террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл». Члены террористической ячейки намеревались после атаки в Каспийске выехать за границу.

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