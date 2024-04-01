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ФСБ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»

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Иностранцы, задержанные в Дагестане, участвовали в финансировании и обеспечении террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», а также готовили теракт в Каспийске, заявляет Федеральная служба безопасности России.
ФСБ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»
  • РИА Новости

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершённого 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сообщает ведомство.

Боевиков, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе».

Режим КТО вводился в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске.

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