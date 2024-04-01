ФСБ: задержанные в Дагестане боевики снабжали террористов из «Крокуса»
- РИА Новости
«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершённого 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сообщает ведомство.
Боевиков, которых задержали в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске, выявили в рамках усиления безопасности после теракта в «Крокусе».
Режим КТО вводился в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в Каспийске.