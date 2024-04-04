Crocus Group: материалы в «Крокусе» соответствовали стандартам качества
- РИА Новости
Как сообщили RT в пресс-службе компании, всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет.
«Проводится пожарная экспертиза... Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами», — добавили там.
4 апреля стало известно, что защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.