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Crocus Group: материалы в «Крокусе» соответствовали стандартам качества

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В Crocus Group заявили, что «Крокус Сити Холл» строился с использованием материалов, которые соответствуют всем стандартам качества, вся документация об этом предоставлена следствию.
Crocus Group: материалы в «Крокусе» соответствовали стандартам качества
  • РИА Новости

Как сообщили RT в пресс-службе компании, всеми вопросами, связанными с проверкой здания «Крокус Сити Холла» на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет.

«Проводится пожарная экспертиза... Компания Crocus Group на данный момент активно сотрудничает с правоохранительными органами», — добавили там.

4 апреля стало известно, что защита пострадавших при теракте в «Крокусе» подала ещё одно заявление против владельцев концертной площадки о возбуждении уголовного дела.

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