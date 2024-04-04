ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Отмечается, что все данные, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Ранее появилась информация, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла».

Позже в Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте.