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ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

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Материалы, которыми были отделаны стены концертного зала «Крокус Сити Холл», могли способствовать стремительному развитию пожара, устроенного террористами.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.

Отмечается, что все данные, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.

Ранее появилась информация, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла». 

Позже в Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте.

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