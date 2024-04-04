ТАСС: отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.
Отмечается, что все данные, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.
Ранее появилась информация, что в Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела об оказании небезопасных услуг в отношении владельцев «Крокус Сити Холла».
Позже в Crocus Group заявили об активном сотрудничестве со следствием по делу о теракте.