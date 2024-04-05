Школу в Екатеринбурге привлекли к ответственности за травму девятилетней девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Во время перемены перед уроком физической культуры в раздевалке спортивного зала в МАОУ СОШ №181 споткнулась о лежащий коврик и ударилась о стоящую скамейку височной областью», — заявили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что директор школы привлечена к административной ответственности. Ей вынесено предупреждение.
Также суд обязал школу выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области школа выплатит компенсацию морального вреда ученице, получившей травму на уроке физкультуры.