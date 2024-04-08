Профраспределение выпускников призвали возродить в важных сферах экономики

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений. Копия обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

Как напомнил Ветров, во времена СССР успешно действовали система доучебной подготовки абитуриентов и последующее профраспределение выпускников.

Такой подход помогал обеспечить отдельные сферы экономики и народного хозяйства необходимыми кадрами, а также являлся эффективным инструментом трудоустройства молодых специалистов, подчеркнул собеседник RT.

«Прошу Вас оценить целесообразность возвращения к советскому опыту профраспределения выпускников средних и высших учебных заведений, а также внедрения процесса профессиональной ориентации учащихся старших классов школ», — говорится в тексте обращения.

К примеру, выпускники вузов, участвующие в процессе распределения, могли бы претендовать на бесплатное или льготное обучение в качестве стимулирования к участию, а ученики школ и лицеев могли бы проходить обязательные государственное тестирование, которое могло бы стать базисом при дальнейшем выборе профессии, предложил Ветров.

По его мнению, эксперимент по профессиональному распределению выпускников стоит провести в ряде дефицитных и важных в части кадров сфер отечественной экономики.

Ранее Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях.



