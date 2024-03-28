Госнаграду для несовершеннолетних за героизм призвали учредить в России

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях. Копия обращения на имя руководителя Федерального агентства по делам молодёжи России Ксении Разуваевой есть в распоряжении RT.

«Неоднократно мы становились свидетелями, как дети в сложных и экстремальных ситуациях демонстрировали присутствие духа, смекалку и отвагу, совершали настоящие геройские поступки», — подчеркнул автор обращения

Именно так себя вели отдельные подростки во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил Ветров.

Кроме того, по его словам, в иных ситуациях российская молодёжь демонстрирует высокий уровень патриотизма, защищает престиж и авторитет России.

«Прошу Вас оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях», — говорится в тексте обращения.

По мнению автора, учреждение такой награды окажет правильное влияние на воспитание подрастающего поколения, станет дополнительным стимулом к совершению хороших и правильных поступков.

Ранее Ветров предложил рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях России об основах использования электросамокатов, а также о способах безаварийного вождения таких устройств.