Врач Марилова посоветовала аллергикам носить фильтры для носа и маски

Опрошенные RT врачи рассказали, у жителей каких регионов России уже появились симптомы аллергии на пыльцу, а также дали советы, как справляться в этой ситуации.

«Первый симптом — выделения из носа, чаще всего прозрачной слизи. Аллергический конъюнктивит проявляется зудом сразу в обоих глазах. Хотя гноя или иного содержимого не выделяется, симптомы тем не менее очень неприятные и мучительные», — предупредила врач-аллерголог компании BestDoctor Мария Марилова.

Эксперт объяснила, что от таких проявлений уже начали страдать жители южных регионов — например, Краснодарского края.

Она подчеркнула, что там сейчас цветут берёза и ольха — их пыльца и вызывает аллергию.

«Когда цветение закончится, реакция у пациентов пойдёт на спад. Однако как раз сейчас аллергия вступает в свои права в средней полосе страны. Около месяца уже есть симптомы у высокочувствительных пациентов в Московском регионе, в Санкт-Петербурге и в целом в средней полосе страны. Пиковые периоды опыления деревьев здесь продлятся с середины апреля и весь май. Берёза может пускать пыльцу и в июне, однако это очень редкое явление», — добавила врач.

Специалист порекомендовала аллергикам меньше находиться на улице в период активного цветения.

«Перед выходом на улицу можно надевать солнцезащитные или вообще любые очки. Это уменьшает количество попадания аллергена на слизистую глаз. Чтобы предотвратить попадание пыльцы на слизистую носа, стоит носить специальные фильтры для носа, медицинские маски, марлевые повязки и любые другие барьерные средства защиты», — посоветовала собеседница RT.

Также перед выходом на улицу, по её словам, можно использовать специальные спреи.

«Конечно, нужно постараться избегать прогулок в парках или зонах с наибольшей концентрацией деревьев. Сразу после прихода домой рекомендую принимать душ, потому что пыльца в пиковые дни преимущественно оседает на волосах и на коже», — заключила Марилова.

По словам соруководителя направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидата медицинских наук, семейного врача Сергея Чудакова, пыльца какого именно растения запустит процесс аллергии, зависит от индивидуальных особенностей организма. Также он напомнил, что для отслеживания концентрации пыльцы в воздухе существуют календари цветения.

При этом, по его мнению, огромное значение в развитии аллергии играют желудочно-кишечный тракт и питание.

«Например, обострять аллергии может пища, не подходящая конкретному человеку, включающая большое количество экзотических продуктов. Сюда же относятся продукты агрессивной кулинарии, содержащие вещества, повреждающие ЖКТ, которые образуются при жарке, консервировании, мариновании, переизбытке специй», — добавил эксперт.

Аллергикам стоит придерживаться сбалансированного питания, неагрессивного для ЖКТ, посоветовал Чудаков.

«Немаловажную роль играет технология приготовления продуктов. Они должны готовиться щадящим нагреванием (варка, тушение, на пару), которое не повреждает структуру продуктов, не привносит дополнительные продукты горения, возникающие при использовании сковороды и нагревании растительного масла», — заявил врач.

В свою очередь, Мария Марилова добавила, что существует понятие перекрёстной чувствительности, или перекрёстной сенсибилизации.

«Это означает, что у людей, чувствительных к определённым видам растений, определяется и пищевая чувствительность. Она может проявляться зудом в полости рта, в гортани, под языком, неприятными ощущениями в ушах. В таких случаях следует исключать продукты, которые вызывают подобные симптомы. Если таких симптомов не наблюдается, то человек может не исключать группы продуктов, а оставить всё по переносимости даже в сезон цветения», — заключила собеседница RT.

Ранее аллерголог Гульнара Меметова предупредила в беседе с RT, на какие цветы может возникнуть аллергия и какие симптомы наиболее типичны для такой реакции.