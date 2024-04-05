Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью

В Минздраве России сообщили о регистрации препарата Центра имени Н.Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения инфекций, появившихся из-за устойчивости организма к антибиотикам.

«Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС... «Фтортиазинон» в форме таблеток. Препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ТАСС.

В конце февраля Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.

До этого компания «Герофарм» зарегистрировала в России отечественный аналог препарата для диабетиков «Оземпик», производство запустят в Подмосковье.