Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
- РИА Новости
«Минздрав России зарегистрировал по требованиям ЕАЭС... «Фтортиазинон» в форме таблеток. Препарат полностью разработан и произведён НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ТАСС.
В конце февраля Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновлённым составом.
До этого компания «Герофарм» зарегистрировала в России отечественный аналог препарата для диабетиков «Оземпик», производство запустят в Подмосковье.