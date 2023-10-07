В России зарегистрировали отечественный аналог препарата «Оземпик» от диабета

Компания «Герофарм» зарегистрировала в России отечественный аналог препарата для диабетиков «Оземпик», производство запустят в Подмосковье.

«В России зарегистрирован препарат «Семавик» компании «Герофарм», который заменит ушедший из страны «Оземпик», — сообщили РИА Новости в фармкомпании.

Уточняется, что производство будет осуществляться на собственном заводе в Подмосковье.

В сентябре в компании заявили, что российский аналог обойдётся покупателям примерно в шесть тысяч рублей.

В марте сообщалось, что датская компания Novo Nordisk продолжит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года.