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В России зарегистрировали отечественный аналог препарата «Оземпик» от диабета

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Компания «Герофарм» зарегистрировала в России отечественный аналог препарата для диабетиков «Оземпик», производство запустят в Подмосковье.

«В России зарегистрирован препарат «Семавик» компании «Герофарм», который заменит ушедший из страны «Оземпик», — сообщили РИА Новости в фармкомпании.

Уточняется, что производство будет осуществляться на собственном заводе в Подмосковье.

В сентябре в компании заявили, что российский аналог обойдётся покупателям примерно в шесть тысяч рублей.

В марте сообщалось, что датская компания Novo Nordisk продолжит поставки в Россию препарата для диабетиков «Оземпик» до декабря 2023 года.

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