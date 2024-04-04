Следственный комитет выясняет причины нападения на Андрея Чибиса

Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Об этом сообщил Следственный комитет.

«Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведётся работа по выяснению причин и мотивов совершённого преступления», — сказано в сообщении.

4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом. Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны. Губернатор находится в операционной. Нападение произошло в Апатитах на выходе из ДК.

Сейчас ведётся допрос злоумышленника.