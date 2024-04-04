RT в Telegram
Подпишись

Следственный комитет выясняет причины нападения на Андрея Чибиса

Короткая ссылка
Следователи СК России выясняют причины нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Об этом сообщил Следственный комитет.

«Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведётся работа по выяснению причин и мотивов совершённого преступления», — сказано в сообщении.

4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом. Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны. Губернатор находится в операционной. Нападение произошло в Апатитах на выходе из ДК.

Сейчас ведётся допрос злоумышленника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить