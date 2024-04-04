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Нападение на Чибиса произошло в Апатитах на выходе из ДК

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Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло в Апатитах, когда он выходил из дома культуры. Как сообщили RT в пресс-службе главы региона, к нему подбежал мужчина и напал с ножом.

Перед этим Чибис в свих соцсетях пригласил местных жителей на встречу для общения.

4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом. Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны.

Губернатор находится в операционной.

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