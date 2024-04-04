Главу Мурманской области Чибиса оперируют после нападения с ножом
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в операционной после того, как на него напали с ножом.
«Да, он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора.
Там уточнили, что мотивы нападавшего неизвестны.
Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.
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