Главу Мурманской области Чибиса оперируют после нападения с ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис находится в операционной после того, как на него напали с ножом.

«Да, он получил ножевое ранение. Нападавший задержан, губернатор в операционной», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Там уточнили, что мотивы нападавшего неизвестны. Вечером 4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом.