Напавшего на Чибиса с ножом злоумышленника допрашивают

Сейчас в Мурманской области ведётся допрос злоумышленника, напавшего с ножом на губернатора Андрея Чибиса, сообщили RT в его пресс-службе.

«Андрей Чибис проводил встречу с жителями в Апатитах. На выходе из ДК, где, собственно, проходила эта встреча, к нему подбежал мужчина и совершил нападение, в результате чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас губернатор находится в операционной, нападавший задержан... Сейчас ведётся допрос», — сказали там.

Причины нападения пока неизвестны, также нападавший, по предварительным данным, ничего не выкрикивал.

«Мы ждём, что скажут врачи», — добавили в пресс-службе.

4 апреля на Андрея Чибиса было совершено нападение с ножом. Нападавший задержан, его мотивы пока неизвестны. Губернатор находится в операционной.

Нападение произошло в Апатитах на выходе из ДК.