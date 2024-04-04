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Эндокринолог Тананакина рассказала о суточной норме витамина С

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Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что суточная норма витамина С составляет 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.
Эндокринолог Тананакина рассказала о суточной норме витамина С
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«Витамин С — один из самых важных и необходимых витаминов для организма человека. Он участвует в процессах кровеносной системы и защищает иммунную систему от вредных бактерий, вирусов, инфекций, также участвует в обменных процессах организма; способствует выработке коллагена, повышает упругость клеток кожи и благотворно влияет на нервную систему», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Тананакина, к главным источникам витамина С относятся цитрусовые, плоды шиповника, ягоды чёрной смородины, крыжовник, петрушка, клюква, калина, помидоры.

Со своей стороны, интегративный нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Катерина Падолка в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что при термической обработке структура витамина С разрушается.

«И, к сожалению, аскорбиновая кислота не синтезируется в нашем организме, и её невозможно накопить впрок. При этом витамин С очень важен, поскольку необходим для работы иммунитета, выработки коллагена и эластина для укрепления стенок сосудов, то есть вообще в целом для всего здоровья», — сказала она.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала о вредных и опасных ингредиентах, которые содержатся в жевательной резинке.

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