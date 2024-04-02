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Диетолог Разаренова предупредила об опасных заменителях сахара в жевательной резинке

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рассказала о вредных и опасных ингредиентах, которые содержатся в жевательной резинке.
Диетолог Разаренова предупредила об опасных заменителях сахара в жевательной резинке
  • Gettyimages.ru

«Заменители сахара в составе жвачки могут быть полезны для тех, кто хочет избежать излишнего употребления сахара. Однако есть подсластители, которых лучше избегать», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, некоторые исследования показывают, что аспартам приводит к развитию различных нейродегенеративных заболеваний. Цикламат запрещён в ряде стран из-за его связи с возможным развитием рака.

От сукралозы некоторые люди могут испытывать головные боли или расстройство желудка.

«А ацесульфам калия некоторые исследования связывают с негативным воздействием на микрофлору кишечника», — заключила Разаренова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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