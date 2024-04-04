Пушилин сообщил о планах ввести региональный маткапитал на третьего ребёнка

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах ввести региональный маткапитал в размере 200 тыс. рублей на третьего и последующих детей.

«В 2024 году планируется принятие закона о мерах социальной поддержки многодетных семей в ДНР, в котором будут предусмотрены новые виды выплат, такие как региональный материнский капитал», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что речь идёт о выплатах в размере 200 тыс. рублей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

В начале марта представители трёх думских фракций подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 млн рублей на второго и третьего ребёнка.

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала минимум до 2030 года.

Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что вопросы семьи обозначены президентом России Владимиром Путиным однозначным приоритетом работы на ближайшее время.