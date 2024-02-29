Лантратова: вопросы семьи обозначены приоритетом работы на ближайшее время

Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула в беседе с RT, что вопросы семьи обозначены президентом России Владимиром Путиным однозначным приоритетом работы на ближайшее время.

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«Президент начал с вопросов семьи — обозначил их однозначным приоритетом нашей работы на ближайшее время. Он предложил многократно усилить поддержку детства и родительства. Регионы с низкой рождаемостью получат дополнительные средства, будут продлены востребованные людьми программы семейной ипотеки и маткапитала, увеличен налоговый вычет на детей... Думаю, столь комплексный подход поможет добиться увеличения рождаемости», — пояснила депутат. Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья».