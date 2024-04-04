Мурашко анонсировал новые социальные выплаты для медиков из села

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март.

Об этом пишет ТАСС, напоминая, что 14 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий президент России Владимир Путин предложил с марта повысить размер ежемесячных выплат для данных медиков.

«За первые два дня апреля поступили документы на новые выплаты уже для 15 тыс. медработников, и эта работа продолжается. Повышенные выплаты за март будут произведены уже в апреле», — сказал он.

Ранее Мурашко заявлял, что новую систему оплаты труда медиков начнут внедрять в 2025 году.