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Мурашко анонсировал новые социальные выплаты для медиков из села

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что более 15 тыс. медиков, работающих на селе, в ближайшие дни получат новые социальные выплаты за март.
Мурашко анонсировал новые социальные выплаты для медиков из села
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС, напоминая, что 14 февраля на пленарной сессии Форума будущих технологий президент России Владимир Путин предложил с марта повысить размер ежемесячных выплат для данных медиков.

«За первые два дня апреля поступили документы на новые выплаты уже для 15 тыс. медработников, и эта работа продолжается. Повышенные выплаты за март будут произведены уже в апреле», — сказал он.

Ранее Мурашко заявлял, что новую систему оплаты труда медиков начнут внедрять в 2025 году.

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