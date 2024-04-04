Врач Болибок рассказал о защите от «пыльцевых бурь»

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о возможном увеличении концентрации пыльцы в воздухе и возникновении «пыльцевых бурь».

«Из высших растений пыльцу первой начинает выделять ольха, потом присоединяется орешник, спустя где-то пару недель — берёза», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, в начале апреля высокая концентрация будет в Москве, а также во всей Западной и Центральной России.

Точную информацию по перемещению «пыльцевых бурь» можно найти на метеорологических сайтах в специальной вкладке.

«Надо носить защитные очки с затемнением либо какие-то другие, главное, чтобы они плотно прилегали к глазам. И надо носить маски, подойдут любые — медицинские, строительные, от пыли, марлевые повязки, даже шарфики», — заключил врач.

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