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Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка

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Главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, какие могут быть признаки у аллергического насморка.
Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что среди симптомов аллергии — ощущение жжения и щекотания внутри носовых ходов, зуд и покраснение кожи, чихание, заложенность носа, снижение обоняния, слабость, рассеянность внимания.

Кроме того, аллергический насморк развивается быстро, а симптомы простуды нарастают постепенно, пояснила Шарапова.

Врач добавила, что появление такого насморка весной — частое явление.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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