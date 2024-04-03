Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка
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В беседе с «Российской газетой» она отметила, что среди симптомов аллергии — ощущение жжения и щекотания внутри носовых ходов, зуд и покраснение кожи, чихание, заложенность носа, снижение обоняния, слабость, рассеянность внимания.
Кроме того, аллергический насморк развивается быстро, а симптомы простуды нарастают постепенно, пояснила Шарапова.
Врач добавила, что появление такого насморка весной — частое явление.
Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.