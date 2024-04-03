Врач Шарапова рассказала о признаках аллергического насморка

Главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова рассказала, какие могут быть признаки у аллергического насморка.

В беседе с «Российской газетой» она отметила, что среди симптомов аллергии — ощущение жжения и щекотания внутри носовых ходов, зуд и покраснение кожи, чихание, заложенность носа, снижение обоняния, слабость, рассеянность внимания.

Кроме того, аллергический насморк развивается быстро, а симптомы простуды нарастают постепенно, пояснила Шарапова.

Врач добавила, что появление такого насморка весной — частое явление.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.