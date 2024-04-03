Офтальмолог Боша: возрастное снижение зрения становится заметным после 40 лет
- Gettyimages.ru
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что такие изменения называются пресбиопией.
«Есть две категории людей, наиболее подверженные этому состоянию. Во-первых, это пациенты со «скрытой» дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. До начала развития изменений в хрусталике они компенсируют свою дальнозоркость благодаря аккомодационным способностям хрусталика и хорошо видят без очков и вдали, и вблизи», — сказала Боша.
Как отметила эксперт, ко второй категории относятся люди с близорукостью, которые или не пользовались коррекцией, или носили очки с неполной коррекцией.
Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.