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Офтальмолог Боша: возрастное снижение зрения становится заметным после 40 лет

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Офтальмолог Европейского медицинского центра (EMC) Наталия Боша заявила, что возрастное снижение зрения начинается примерно в 35 лет и становится заметным после 40—45 лет.
Офтальмолог Боша: возрастное снижение зрения становится заметным после 40 лет
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что такие изменения называются пресбиопией.

«Есть две категории людей, наиболее подверженные этому состоянию. Во-первых, это пациенты со «скрытой» дальнозоркостью от +2.0 диоптрии и выше. До начала развития изменений в хрусталике они компенсируют свою дальнозоркость благодаря аккомодационным способностям хрусталика и хорошо видят без очков и вдали, и вблизи», — сказала Боша.

Как отметила эксперт, ко второй категории относятся люди с близорукостью, которые или не пользовались коррекцией, или носили очки с неполной коррекцией.

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