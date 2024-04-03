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Профессор Ионов посоветовал наладить рацион для профилактики изжоги

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Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, какие существуют методы профилактики изжоги.
Профессор Ионов посоветовал наладить рацион для профилактики изжоги
  • Gettyimages.ru

«Чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если не обратиться к врачу вовремя, то может развиться эрозия пищевода и атрофия слизистой.

Как отметил Ионов, боль при заболевании желудка можно иногда спутать с болью при инфаркте миокарда, и для дифференциальной диагностики нужно провести ЭКГ.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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