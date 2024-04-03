Профессор Ионов посоветовал наладить рацион для профилактики изжоги

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал, какие существуют методы профилактики изжоги.

«Чтобы приступы изжоги не повторялись, необходимо наладить рацион или сходить на приём к гастроэнтерологу, чтобы определить её причину», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если не обратиться к врачу вовремя, то может развиться эрозия пищевода и атрофия слизистой.

Как отметил Ионов, боль при заболевании желудка можно иногда спутать с болью при инфаркте миокарда, и для дифференциальной диагностики нужно провести ЭКГ.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.