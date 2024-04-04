Считают себя «жаворонками» 42% россиян

Аналитики провели опрос и выяснили, к какому хронотипу относят себя россияне. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, большинство респондентов (42%) считают себя «жаворонками», то есть предпочитают рано засыпать и рано просыпаться.

Кроме того, как выяснил медиахолдинг Rambler&Co, на втором месте по популярности (31%) «совы», которые поздно ложатся и поздно встают.

И наконец, 27% относят себя к «голубям» и могут адаптироваться к различным режимам сна и бодрствования, пояснили эксперты.

«Более трети респондентов (36%) отметили, что их хронотип по разным причинам менялся в течение жизни, причём в сторону более раннего подъёма. У 31% режим сна оставался одним и тем же. 19% «жаворонков» сообщили, что с возрастом стали «совами». Хронотип 14% опрошенных менялся несколько раз и в разные стороны», — подчёркивается в результатах опроса.

Отмечается, что среди главных факторов, влияющих на режим сна и бодрствования, более половины респондентов (58%) называют социальные обстоятельства, такие как график работы, образ жизни и питание.

Участники опроса также назвали наиболее удобный им график работы: большинству нравится работать с восьми-девяти утра (64%) до 17 вечера (66%).

Всего в опросе приняли участие более 18 тыс. интернет-пользователей.

Ранее врач-невролог Максим Панков рассказал в беседе с RT, какие позы для сна стоит выбирать в зависимости от различных заболеваний.