Невролог Панков: сон на боку может уменьшить храп и изжогу

Врач-невролог Максим Панков рассказал в беседе с RT, какие позы для сна стоит выбирать в зависимости от различных заболеваний.

«Сон на спине или на боку считается лучше, чем сон на животе. Сон на боку — самая популярная поза, поскольку она может уменьшить храп и изжогу, а также предотвратить боли в спине. Сон на спине — вторая по распространённости поза, она лучше всего подходит при болях в шее и заложенности носа. Однако, если человеку комфортно спать на животе, это тоже вполне может быть нормой», — рассказал специалист «СберЗдоровья».

В то же время, по его словам, есть исследования, которые говорят, что в положении на правом боку усиливается давление на внутренние органы, поэтому беременным женщинам и людям, страдающим от изжоги или гастроэзофагеальной болезни, лучше спать на левому боку, чем на правом.

«А тем, кто страдает от болей в плечевом поясе, стоит и вовсе задуматься о других позах, так как сон на боку увеличивает давление на плечи», — отметил собеседник RT.

Для того чтобы была возможность качественно отдохнуть ночью, важно стараться придерживаться правил гигиены сна, напомнил врач.

«Желательно спать в полной темноте, в помещении должна быть прохладная, но комфортная для человека температура: рекомендуется поддерживать её на уровне +16...+20 °С. Влажность воздуха должна быть около 50—60%. Последний приём пищи рекомендуется организовать не позже, чем за два-три часа до сна, также лучше не пить вечером напитки, богатые кофеином: зелёный чай или кофе. Кроме того, важно по возможности соблюдать режим отдыха: например, разница во времени подъёма в будни и выходные дни должна быть не более двух часов», — заключил Панков.

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