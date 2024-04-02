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На Ямале рассказали о работе по содействию трудоустройству инвалидов

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Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа организовал конкурс по выделению грантов по содействию трудоустройству инвалидов.
На Ямале рассказали о работе по содействию трудоустройству инвалидов
  • Gettyimages.ru
  • © ljubaphoto

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приём документов с 1 по 30 апреля. По итогам проведения конкурса будет выделено восемь грантов в размере не более двух миллионов рублей каждый», — заявили в департаменте.

Конкурс проводится для стимулирования работодателей к созданию и обеспечению рабочими местами инвалидов и расширения возможностей их трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов.

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