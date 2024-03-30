В Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Из документов следует, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Он будет состоять из шестиэтажного здания центра, трёхэтажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зон.
Общая площадь составит около 48 тыс. кв. м.
Также стало известно, что в Мелекесском районе Ульяновской области началось строительство нового корпуса детского круглогодичного лагеря «Юность», передаёт mosaica.ru со ссылкой на губернатора Алексея Русских.
Работы ведутся с привлечением федеральной поддержки, также будут направлены средства регионального бюджета.
Ранее сообщалось, что власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда.