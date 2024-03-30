В Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов

В Тюменской области планируют построить реабилитационный комплекс для инвалидов.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Из документов следует, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Он будет состоять из шестиэтажного здания центра, трёхэтажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зон.

Общая площадь составит около 48 тыс. кв. м.

Также стало известно, что в Мелекесском районе Ульяновской области началось строительство нового корпуса детского круглогодичного лагеря «Юность», передаёт mosaica.ru со ссылкой на губернатора Алексея Русских.

Работы ведутся с привлечением федеральной поддержки, также будут направлены средства регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда.