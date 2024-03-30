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В Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов

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В Тюменской области планируют построить реабилитационный комплекс для инвалидов.
В Тюмени построят реабилитационный комплекс для инвалидов
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Из документов следует, что многофункциональный комплекс должен быть спроектирован на основе предпроектной документации, подготовленной в 2022 году. Он будет состоять из шестиэтажного здания центра, трёхэтажной водолечебницы, гостиницы, спортивной и творческой зон.

Общая площадь составит около 48 тыс. кв. м.

Также стало известно, что в Мелекесском районе Ульяновской области началось строительство нового корпуса детского круглогодичного лагеря «Юность», передаёт mosaica.ru со ссылкой на губернатора Алексея Русских.

Работы ведутся с привлечением федеральной поддержки, также будут направлены средства регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда.

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