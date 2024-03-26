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Власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский обсудили перспективы развития города.
Власти Ямала обсудили перспективы развития Салехарда
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Титовский рассказал, что приоритетной задачей является расселение аварийных домов. В 2023 году из аварийного жилищного фонда переселено 137 семей, планы на этот год вдвое больше — 353 семьи», — отмечается в сообщении.

Также продолжается развитие инфраструктуры в районах строительства частных домов.

Артюхов отметил активное развитие микрорайона Обдорский.

«Уже в этом году в Обдорский переедут первые сотни семей из аварийного жилья, а в дальнейшем — несколько тысяч. Здесь уже работают новый сад и ещё одна школа. Микрорайон сейчас — главное место реализации в Салехарде нашей программы по переселению», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области создадут 51 площадку по программе «На Севере — твой проект».

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