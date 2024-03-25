В Мурманской области создадут 51 площадку по программе «На Севере — твой проект»
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Об этом сообщает АБН24.
«Это программа для активных жителей многоквартирных домов. Она была запущена для того, чтобы у людей появилась возможность получать финансирование на установку новых комплексов в их дворах», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.
В числе запланированных объектов — 30 детских игровых комплексов, 16 спортивных площадок, две скейт-площадки, две многофункциональные, а также одна научная.
Ранее сообщалось, что в Крыму благоустроят семь общественных территорий до начала осени.