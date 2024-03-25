RT в Telegram
Подпишись

В Мурманской области создадут 51 площадку по программе «На Севере — твой проект»

Короткая ссылка
В Мурманской области подвели итоги конкурса «На Севере — твой проект». По результатам конкурса установят 51 площадку в 27 населённых пунктах региона.
В Мурманской области создадут 51 площадку по программе «На Севере — твой проект»
  • © gov-murman.ru

Об этом сообщает АБН24.

«Это программа для активных жителей многоквартирных домов. Она была запущена для того, чтобы у людей появилась возможность получать финансирование на установку новых комплексов в их дворах», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

В числе запланированных объектов — 30 детских игровых комплексов, 16 спортивных площадок, две скейт-площадки, две многофункциональные, а также одна научная.

Ранее сообщалось, что в Крыму благоустроят семь общественных территорий до начала осени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить