В Мурманской области создадут 51 площадку по программе «На Севере — твой проект»

В Мурманской области подвели итоги конкурса «На Севере — твой проект». По результатам конкурса установят 51 площадку в 27 населённых пунктах региона.

Об этом сообщает АБН24.

«Это программа для активных жителей многоквартирных домов. Она была запущена для того, чтобы у людей появилась возможность получать финансирование на установку новых комплексов в их дворах», — заявил губернатор региона Андрей Чибис.

В числе запланированных объектов — 30 детских игровых комплексов, 16 спортивных площадок, две скейт-площадки, две многофункциональные, а также одна научная.

Ранее сообщалось, что в Крыму благоустроят семь общественных территорий до начала осени.