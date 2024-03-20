В Крыму благоустроят семь общественных территорий до начала осени

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым заявили о предстоящем благоустройстве семи общественных территорий до сентября 2024 года.

Об этом сообщает «Крым 24».

Благоустройство территорий, выбранных в 2023 году, проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Они должны быть реализованы в полном объёме до 1 сентября 2024 года. То есть все работы должны быть выполнены к этому сроку», — сказал Клищевский.

Ранее сообщалось, что власти Ленинградской области призвали местных жителей принять участие в голосовании по благоустройству территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».