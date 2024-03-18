Жителей Ленобласти призвали голосовать за проекты благоустройства

Власти Ленинградской области призвали местных жителей принять участие в голосовании по благоустройству территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Дрозденко.

«Вам решать, как должны меняться города, в которых живут ваши близкие», — отметил Дрозденко.

Голосование продлится до 30 апреля. Провести благоустройство запланировано в 29 городах области.

Свои голоса уже оставили более 80 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 17 тыс. жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год.