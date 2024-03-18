В Удмуртии 17 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
По данным главы республики Александра Бречалова, из общего числа голосовавших 10 тыс. — жители Ижевска, 3,5 тыс. — Глазова.
Жители региона должны будут выбрать 11 из 28 проектов, которые благоустроят в следующем году.
Голосование по выбору объектов продолжается в онлайн-формате до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии из республиканского бюджета выделят дополнительные средства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра в Балезинском районе.