В Удмуртии 17 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год

В Удмуртии 17 тыс. жителей приняли участие в очном этапе всероссийского голосования за региональные объекты благоустройства на 2025 год по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия». По данным главы республики Александра Бречалова, из общего числа голосовавших 10 тыс. — жители Ижевска, 3,5 тыс. — Глазова. Жители региона должны будут выбрать 11 из 28 проектов, которые благоустроят в следующем году. Голосование по выбору объектов продолжается в онлайн-формате до 30 апреля. Ранее сообщалось, что в Удмуртии из республиканского бюджета выделят дополнительные средства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра в Балезинском районе.