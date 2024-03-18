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В Удмуртии 17 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год

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В Удмуртии 17 тыс. жителей приняли участие в очном этапе всероссийского голосования за региональные объекты благоустройства на 2025 год по нацпроекту «Жильё и городская среда».
В Удмуртии 17 тысяч жителей проголосовали за объекты благоустройства на 2025 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

По данным главы республики Александра Бречалова, из общего числа голосовавших 10 тыс. — жители Ижевска, 3,5 тыс. — Глазова.

Жители региона должны будут выбрать 11 из 28 проектов, которые благоустроят в следующем году.

Голосование по выбору объектов продолжается в онлайн-формате до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии из республиканского бюджета выделят дополнительные средства на ремонт Дома культуры и молодёжного центра в Балезинском районе.

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