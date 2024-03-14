В Удмуртии направят допсредства на ремонт дома культуры и молодёжного центра

В Удмуртии из республиканского бюджета выделят дополнительные средства на ремонт дома культуры и молодёжного центра в Балезинском районе.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Здание молодёжного центра «Юность» отремонтируют в рамках национального проекта «Образование».

В обновлённом центре разместят коворкинг, лекторий, многофункциональное концертное пространство, студию звукозаписи, танцевальный зал, комнату молодой семьи, а также комнату психолога.

В доме культуры «Дружба» работают 32 клубных формирования, в которых занимаются более 450 человек.

«К ремонту приступим в этом году после определения подрядчика. А чтобы избежать нарушения технологий, к контролю за ремонтом подключим экспертов управления капитального строительства правительства региона», — рассказал глава кабмина республики Ярослав Семёнов.

Также стало известно, что в Кировском районе Екатеринбурга появится четырёхэтажная школа, рассчитанная на 1500 мест, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу городской думы.

В новом здании расположатся отделения начальной и старшей школы, а также отделения допобразования.

Окончание строительства запланировано к сентябрю 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Выборге (Ленинградская область) планируют отреставрировать несколько объектов культуры в 2024 году.