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Несколько объектов культуры приведут в порядок в Выборге в этом году

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В Выборге (Ленинградская область) планируют отреставрировать несколько объектов культуры в 2024 году.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Так, в этом году начнётся консервация руин старого кафедрального собора, а также ожидается окончание реставрации фасадов особняка на Сторожевой улице. Кроме того, будет отреставрирована часть Южного вала Выборгского замка.

Информация о ремонте башни Святого Олафа и первых объектов Анненских укреплений (Аннекрон) пока уточняется.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.

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