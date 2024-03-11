Несколько объектов культуры приведут в порядок в Выборге в этом году

В Выборге (Ленинградская область) планируют отреставрировать несколько объектов культуры в 2024 году.

Об этом сообщает Выборг ТВ.

Так, в этом году начнётся консервация руин старого кафедрального собора, а также ожидается окончание реставрации фасадов особняка на Сторожевой улице. Кроме того, будет отреставрирована часть Южного вала Выборгского замка.

Информация о ремонте башни Святого Олафа и первых объектов Анненских укреплений (Аннекрон) пока уточняется.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве в прошлом году восстановили 344 ветхих строения.