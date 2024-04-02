Психолог Белявская рассказала о плюсах стресса на работе

Психолог Тамара Белявская рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт выразила мнение, что такое состояние может помочь собраться и быстрее решить задачи.

По словам Белявской, в стрессовой ситуации начинает работать адреналин, затем подключается норадреналин, вырабатывается и дофамин.

«Такая реакция дана человеку для нужных экстренных моментов, чтобы выжить, отстоять справедливость к себе или успеть в последний вагон. Если это происходит нечасто, то кратковременный стресс — это инструмент помощи», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если стресс принимает постоянную форму, то это может быть уже вредным для здоровья.

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