RT в Telegram
Подпишись

Психолог Белявская рассказала о плюсах стресса на работе

Короткая ссылка
Психолог Тамара Белявская рассказала, в каких случаях у стресса на работе могут быть плюсы.
Психолог Белявская рассказала о плюсах стресса на работе
  • Gettyimages.ru

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» эксперт выразила мнение, что такое состояние может помочь собраться и быстрее решить задачи.

По словам Белявской, в стрессовой ситуации начинает работать адреналин, затем подключается норадреналин, вырабатывается и дофамин.

«Такая реакция дана человеку для нужных экстренных моментов, чтобы выжить, отстоять справедливость к себе или успеть в последний вагон. Если это происходит нечасто, то кратковременный стресс — это инструмент помощи», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если стресс принимает постоянную форму, то это может быть уже вредным для здоровья.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить