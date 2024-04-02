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Офтальмолог Миргородская рассказала о симптомах опасных заболеваний глаз

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Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, какие симптомы могут указывать на опасные заболевания глаз.
Офтальмолог Миргородская рассказала о симптомах опасных заболеваний глаз
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт заявила, что это прежде всего внезапная полная или частичная потеря зрения, которая может говорить о тромбозах сосудов сетчатки, нарушениях в зрительном нерве и т. д.

«Кроме того, довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, которое может указывать как на глаукому и катаракту, так и на спазм аккомодации и синдром сухого глаза», — отметила Миргородская.

По её словам, плавающие мушки могут быть проявлением деструкции стекловидного тела, а искривление прямых линий или углов нередко связано с макулярной дегенерацией.

Эксперт посоветовала не игнорировать и появление новообразований на веках, ощущение сухости и песка в глазах.

Ранее врач-офтальмолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Начинкин рекомендовал проверять зрение один-два раза в год.

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