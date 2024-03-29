Офтальмолог Начинкин посоветовал проверять зрение один-два раза в год

Врач-офтальмолог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Начинкин рекомендовал проверять зрение один-два раза в год.

«Как показывает статистика, одной из основных проблем людей в возрасте после 40 лет является глаукома», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, она начинается и протекает бессимптомно, но при неконтролируемом течении приводит к необратимому снижению зрения.

У людей старше 60 лет чаще всего наблюдается помутнение хрусталика, которое может закончиться нарушением световосприятия, развитием вторичной глаукомы.

«Для того, чтобы вовремя заметить эти осложнения, а также оценивать динамику изменений в хрусталике, необходимо посещать окулиста не реже двух раз в год», — заключил эксперт.

Ранее врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина посоветовала регулярно делать зрительную гимнастику для сохранения здоровья глаз.